"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее GDR

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"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Как говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс", котировки бумаг "Системы" удвоились с начала года, однако аналитик по-прежнему видит дальнейший потенциал роста на горизонте 12 месяцев (34% с текущих уровней).

"Мы полагаем, что монетизация непубличных активов компании в 2020 году должна помочь кристаллизовать стоимость соответствующих направлений бизнеса, поддержать сокращение долга холдинга и способствовать увеличению дивидендов", - пишет Суханова.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $5,31 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,61 за штуку.