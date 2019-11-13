"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее GDR

"БКС Глобал Маркетс" начал анализ АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертом, составляет $6 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".