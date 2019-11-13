.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Улучшение рыночных настроений оказывает давление на котировки золота - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 ноября 2019 года 14:16
Улучшение рыночных настроений оказывает давление на котировки золота - Julius Baer
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений на финансовых рынках, которое выражается в рекордном росте ценных бумаг и восстановлении доходности по облигациям, оказывали давление на котировки золота в последние несколько недель. "На короткое время во вторник цены опустились ниже 1 450 долл. США за унцию, но вскоре вернули позиции благодаря очередной угрозе президента США Дональда Трампа поднять тарифы на товары из Китая, если не будет достигнуто перемирие. В то время как стороны могут договориться по небольшим вопросам, мы по-прежнему считаем заключение всеобъемлющего соглашения маловероятным, что будет поддерживать неопределенность". - отмечает Карстен Менке. На взгляд эксперта Julius Baer, недавнее ослабление котировок золота является в основном результатом охлаждения настроений на рынке фьючерсов и небольших распродаж, проведенных краткосрочными спекулятивными и техническими трейдерами, а также теми, кто следует за трендом. "В то же время, мы продолжаем видеть благоприятные фундаментальные условия в связи с неустойчивостью глобального роста, которая будет поддерживать спрос на золото как на защитный актив. В то время как физически подкрепленные продукты, по которым мы судим о спросе на защитные активы, в последнее время показали небольшой отток инвестиций, в текущей экономической обстановке риск продолжения распродаж является маловероятным. На этом фоне мы подтверждаем конструктивную позицию по золоту и ожидаем, что его котировки достигнут уровней в 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию в ближайшие 3 и 12 месяцев, соответственно. Мы также ожидаем увидеть рост котировок и в дальнейшем. Текущее ослабление котировок на наш взгляд является возможностью для покупки", - заключает специалист Julius Baer.
.
13 ноября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд. читать дальше
.13 ноября 2019 года 09:05
В среду котировки нефти могут удержаться в диапазоне 61-63 доллара/баррель, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго возможны попытки проторговки вниз 61 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В отсутствие сильных новостных драйверов нефть консолидируется в диапазоне 61-63... читать дальше
.12 ноября 2019 года 18:11
Ожидается ускорение снижения пары евро-доллар на паузе в снижении ставки ФРС, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Во вторник днем пара евро-доллар приблизилась к отметке 1,10, ждем дальнейшего снижения, - отмечает эксперт. - Значимых... читать дальше
.12 ноября 2019 года 16:13
Котировки нефти во вторник немного подрастают после коррекции, однако потенциал их роста видится ограниченным, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, поскольку участники рынка не верят, что на заседании ОПЕК+ в начале декабря участники соглашения согласуют... читать дальше
.12 ноября 2019 года 14:10
В октябре в Китае новые банковские кредиты и совокупный объем кредитования резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Это может быть отчасти связано с сезонным эффектом, но замедление роста кредитования по сравнению с... читать дальше
.12 ноября 2019 года 13:25
Рост цен на природный газ в США оказался временным. В понедельник котировки упали более чем на 5% на фоне прогнозов более теплой погоды и сохранения растущего тренда добычи сырья, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation... читать дальше
.12 ноября 2019 года 12:06
Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Saudi Amarco остается одной из центральных тем для нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях в утренние часы вторника; контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,5/bbl, WTI - $57,1/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Amarco в ближайшее время останется одной из... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:56
Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер". В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник. читать дальше
.11 ноября 2019 года 18:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $59,24; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $57,2; ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.