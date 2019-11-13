Аукционы ОФЗ: коррекция не позволит Минфину найти большой спрос - Райффайзенбанк

Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным, коррекция не позволит Минфину найти большой спрос на аукционах, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

В среду на аукционах Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным остатком выпуска (322,65 млрд руб.). На последних аукционах происходил спад интереса к ОФЗ (так, на прошлой неделе 19-летние ОФЗ 26230 были размещены лишь на 17,7 млрд руб. с отсечкой YTM 6,67%), что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, обусловлено снижением доходностей (все меньше участников видит нереализованный потенциал для совершения покупок).

"Рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным: доходности выглядят низкими в сравнении с RUONIA, спред 10-летних бумаг к ключевой ставке являются самым узким в GEM. Катализатором для заметной негативной переоценки может стать пауза на следующем заседании ЦБ РФ (13 декабря), которая может быть взята под влиянием ослабления рубля, начавшегося в конце прошлой недели, и/или дальнейшего роста доходностей UST, - отмечают аналитики банка. - В этой связи мы считаем, что Минфин на сегодняшнем аукционе найдет лишь скромный спрос. Не в его пользу выступает и ситуация с рублевой ликвидностью: недавнее размещение КОБР (на 490 млрд руб.), забрало ~190 млрд руб. из банковского сектора (который, по нашим оценкам, и так находится в состоянии структурного дефицита ликвидности). Инфляционные бумаги 52002 могут найти спрос лишь среди узкого круга покупателей, которым не важны ни близкий к нулю купонный доход бумаги, ни снижение ее цены из-за дезинфляции".