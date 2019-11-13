Уралсиб подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома"

Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома", но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Аналитики Уралсиба подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома".

Совет директоров "Ростелекома" рассмотрит в среду вопрос о консолидации 100% в Т2 РТК Холдинге (работает под брендом Tele2).

Полностью условия консолидации пока непонятны, возможно присутствие значительной денежной составляющей (возможно, 42 млрд руб.), обращают внимание аналитики банка.

"Консолидация Т2 РТК Холдинга, скорее всего, приведет к увеличению долговой нагрузки "Ростелекома". Но сделка уже ожидаема рынком и стратегически может быть оправдана. Если цена предполагаемого размещения действительно окажется выше текущего рыночного уровня, это может дополнительно поддержать котировки акций "Ростелекома". В то же время возможное присутствие значительной денежной составляющей в сделке способно привести к отказу от выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 мес. 2019 г. Вопрос о дивидендах также должен быть рассмотрен на заседании. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Ростелекома", - отмечают аналитики Уралсиба.