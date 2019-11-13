Citi понизил рекомендацию для GDR Северстали до "держать" после переоценки сектора

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Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Для депозитарных расписок "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) аналитики подтвердили рекомендацию "покупать".

Как говорится в обзоре, эксперты Citi прогнозируют снижение EBITDA "Северстали" в 2020 году на 8% год к году - по большей части из-за падения цен на сталь. Кроме того, отмечают они, в случае снижения стоимости железной руды это окажет негативное влияние на показатели "Северстали". Это отрицательно скажется на прибыли компании, которая обеспечена железной рудой более чем на 100%, считают аналитики Citi.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ММК - 10,00 (текущая цена - 7,71), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 23,00 (текущая цена - 20,08), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 14,20 (текущая цена - 13,92), рекомендация - держать.