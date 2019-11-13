Есть угроза закрепления рубля выше отметки 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

Вторая половина недели, вероятно, пройдёт при пониженном "аппетите" к риску, создавая угрозу закрепления рубля выше отметки 64 в паре с долларом, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В паре с евро позиции рубля традиционно выглядят более устойчивыми в свете обострения темы тарифов в отношении продукции автомобильной отрасли в ЕС со стороны США.