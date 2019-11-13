Покупать рубль против доллара сейчас неоправданно рискованно - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом уверенно ушел выше отметки 64. Несильным сопротивление росту пары является уровень 64,5, а потом ей будет открыта дорога в район 65,6. С учетом ожидания декабрьского пика платежей по внешним долгам (11,9 млрд долларов по оценке Банка России) эта цель вполне может быть достигнута и покупать рубль против доллара сейчас неоправданно рискованно, предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.