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13 ноября 2019 года 09:15
Возможно продолжение попыток снижения индекса Мосбиржи к отметке 2930 пунктов - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным снижением в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели, составляет около 2%. "В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября)", - отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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13 ноября 2019 года 14:16
Сменяющаяся динамика внешнеторгового конфликта между США и Китаем продолжает держать рынок золота в напряжении, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Успехи в переговорах в сочетании с улучшением настроений... читать дальше
.13 ноября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются третий день подряд. читать дальше
.13 ноября 2019 года 09:05
В среду котировки нефти могут удержаться в диапазоне 61-63 доллара/баррель, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго возможны попытки проторговки вниз 61 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В отсутствие сильных новостных драйверов нефть консолидируется в диапазоне 61-63... читать дальше
.12 ноября 2019 года 18:11
Ожидается ускорение снижения пары евро-доллар на паузе в снижении ставки ФРС, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Во вторник днем пара евро-доллар приблизилась к отметке 1,10, ждем дальнейшего снижения, - отмечает эксперт. - Значимых... читать дальше
.12 ноября 2019 года 16:13
Котировки нефти во вторник немного подрастают после коррекции, однако потенциал их роста видится ограниченным, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, поскольку участники рынка не верят, что на заседании ОПЕК+ в начале декабря участники соглашения согласуют... читать дальше
.12 ноября 2019 года 14:10
В октябре в Китае новые банковские кредиты и совокупный объем кредитования резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Это может быть отчасти связано с сезонным эффектом, но замедление роста кредитования по сравнению с... читать дальше
.12 ноября 2019 года 13:25
Рост цен на природный газ в США оказался временным. В понедельник котировки упали более чем на 5% на фоне прогнозов более теплой погоды и сохранения растущего тренда добычи сырья, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation... читать дальше
.12 ноября 2019 года 12:06
Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Saudi Amarco остается одной из центральных тем для нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях в утренние часы вторника; контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,5/bbl, WTI - $57,1/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Amarco в ближайшее время останется одной из... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:56
Фьючерсы на Brent в ближайшие дни могут консолидироваться в диапазоне $61-63 за баррель, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров между США и Китаем, говорится в комментарии "БКС Брокер". В начале недели нефтяные котировки оказались под давлением из-за сомнений... читать дальше
.12 ноября 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики. Азиатские рынки акций во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник. читать дальше
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