Нефть может удержаться в диапазоне 61-63 доллара/баррель - Промсвязьбанк

В среду котировки нефти могут удержаться в диапазоне 61-63 доллара/баррель, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго возможны попытки проторговки вниз 61 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

В отсутствие сильных новостных драйверов нефть консолидируется в диапазоне 61-63 долл./барр. Статистика от API вышла невыразительной: вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 4,3 млн барр., а запасы бензинов сократились на 4,2 млн барр., запасы дистиллятов - на 1,6 млн барр. Импорт сырой нефти упал на скромные 93 тыс. барр./день - до 6,7 млн барр./день.

В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США.

"Ждем в среду удержания нефти в обозначенном выше коридоре, а в случае заметно слабых данных от Минэнерго - попытки проторговки вниз 61 долл./барр." - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.