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12 ноября 2019 года 18:11
Вероятно ускорение снижения пары евро-доллар на паузе в снижении ставки ФРС - "ВТБ Капитал Форекс"
Ожидается ускорение снижения пары евро-доллар на паузе в снижении ставки ФРС, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Во вторник днем пара евро-доллар приблизилась к отметке 1,10, ждем дальнейшего снижения, - отмечает эксперт. - Значимых новостных поводов для того, чтобы тренд развернулся, не наблюдается. Постепенное снижение пара демонстрирует с начала ноября. Одним из главных факторов роста доллара, на наш взгляд, является то, что рынки закладывают все более длинную паузу до следующего понижения ставки ФРС. Вероятность такого решения на заседании в декабре 2019 г., согласно фьючерсам на ставки, составляет в моменте 6,8%". Ближайшее заседание, для которого преодолевается порог в 50% для вероятности понижения - в ноябре 2020 г., в то время как еще 2 недели назад рынок закладывал понижение ставки уже в апреле 2020 г. Во многом такое поведение фьючерсов на ставки вызвано, по мнению Алексея Михеева, положительной динамикой фондового рынка США. Только на прошлой неделе индекс Dow Jones показал новый исторический максимум на отметке 27774. Фондовый рынок США чувствует себя неплохо потому, что примерно 75% американских компаний отчитались лучше прогнозов за 3 кв. 2019 года. "Соответственно, такая положительная тенденция на рынке убирает один из самых значимых поводов для снижения ставки ФРС, - полагает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". - Движение без явных новостных поводов - обычное дело для рынка". Ближайшая достаточно значимая новость - это данные по росту ВВП Германии в 3 кв., которые будут опубликованы 14 ноября, в четверг. Консенсус-прогноз Bloomberg предсказывает спад на 0,1% кв/кв, такое же значение наблюдалось и во 2-ом квартале. Спад два квартала подряд - формальный критерий вступления экономики в рецессию. Также эксперт "ВТБ Капитал Форекс" отметил, что по вышедшим в прошлый четверг данным промышленное производство Германии в сентябре упало на 0,6% м/м против прогноза -0,4% м/м, годовой спад усилился с -3,9% г/г до -4,3% г/г (прогноз -4,4% г/г), так что с такими данными рецессия в Германии не будет чем-то неожиданным. Также в пятницу выходят данные по розничным продажам США и промышленному производству США за октябрь. Слишком негативными они выйти не должны, учитывая, что последние индексы деловых настроений ISM из США показали некоторое улучшение. "Мы по-прежнему считаем, что для роста доллара нужно, чтобы ослабление в экономике США происходило не быстрее, чем в остальном мире. Это гарантирует, что ФРС будет снижать ставку медленнее, чем другие мировые центробанки, что удержит доходность американских облигаций на более высоких уровнях по сравнению с облигациями других развитых стран. По надежности же американским облигациям конкурентов нет, поэтому доллар растет в таких условиях", - заключает Алексей Михеев.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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