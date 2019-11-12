Потенциал роста котировок нефти видится ограниченным - УК "Райффайзен Капитал"

Котировки нефти во вторник немного подрастают после коррекции, однако потенциал их роста видится ограниченным, отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, поскольку участники рынка не верят, что на заседании ОПЕК+ в начале декабря участники соглашения согласуют какое-либо увеличение объема сокращения добычи, особенно в условиях потепления торговых отношения Китая и США. Последнее заметно сокращает риски ослабления спроса на нефть и, соответственно, необходимость дальнейшего снижения предложения.