Стабильность рубля остаётся на прежнем уровне - "Открытие Брокер"

Незначительные колебания курса рубля происходят под воздействием внешних факторов, в остальном стабильность валюты остаётся на прежнем уровне, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начинал вторник укреплением, но затем растерял свои достижения из-за усиления доллара на глобальном рынке.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,67%, недельная - до 6,68%, а месячная - до 6,74%.

Незначительные колебания курса рубля происходят под воздействием внешних факторов. Индекс доллара укреплял свои позиции на 0,15% - до 98,35 п. В остальном стабильность валюты остаётся на прежнем уровне, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Некоторую тревожность вызывают призывы в Госдуме ввести мягкое регулирование курса рубля и валютное ограничения на движение капитала. Законодатели опасаются, что в условиях возможной турбулентности на глобальном рынке курс рубля может показать высокую волатильность, что приведёт к разогреву инфляции и оттоку капитала. Проект основных направлений ДКП, разработанный в ЦБ, планируется рассмотреть в Думе 20 ноября.