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12 ноября 2019 года 14:52
Корпоративные облигации могут стать интереснее ОФЗ в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
ОФЗ останутся привлекательными для вложений, но инвесторам стоит обратить внимание и на корпоративные выпуски облигаций, говорится в комментарии инвестиционного менеджера инвестиционной компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина. В октябре в секторе российских рублёвых облигаций наблюдалось внушительное "ралли". Однако после снижения ключевой ставки доходность по 10-летним рублёвым госбондам РФ снизилась до минимума за несколько лет. "На показатели облигаций влияет величина ставки Центрального банка, уровень инфляции и инфляционные ожидания, а также страновой риск, - указывает Тимур Нигматуллин. - Россия - одна из последних среди крупных и относительно развитых экономик, решившая перейти к таргетированию инфляции. В США в 80-х годах была ставка ЦБ 17% плюс двузначная инфляция под 15%, а потом показатели снизились до текущих уровней. Так же было в Канаде, Австралии, Чили и т.п. Не вижу причин, почему такое не могло бы произойти и у нас". Эксперт отмечает, что альтернативой ОФЗ могут выступить корпоративные облигации: "Я подбираю портфели облигаций с доходностью к погашению 8-8,5% годовых с бумагами, подпадающими под высвобождение от налога с купона и опционами пут до выборов президента. При этом само по себе погашение не по опциону наступает через среднюю дюрацию 8 лет, т.е. снижение ставки инфляции и ставки ЦБ ведёт к пропорциональному росту чистой цены". По мнению Тимура Нигматуллина, одной из лучших стратегий на рынке в текущей ситуации является покупка суверенных бондов с защитой от валютной переоценки и последующей покупкой в кризис под их залог подешевевших акций: "В кризис даже суверенные бонды могут подешеветь, и потому выгодно не продавать их на пике паники, а совершить сделку репо". В то же время инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" не советует вкладываться в долговые бумаги регионов и ETF: "Облигации регионов обладают множеством нюансов, к тому же нужно чётко понимать их итоговую доходность. Что касается ETF, то переплата за управление в районе 1% в год от активов слишком велика, плюс имеет место риск контрагента. Однако иногда никаких альтернатив, кроме подобных инструментов, при формировании портфеля нет. Например, в случае покупки диверсифицированного портфеля евробондов".
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