Текущий год валютный курс завершит в интервале 64-65 рублей за доллар - Альфа-банк

"Я не жду значительных изменений курса до конца года, считаю, что 2019 год мы закончим в интервале 64-65 рублей за доллар, - отмечается в комментарии главного экономиста "Альфа-банка Наталии Орловой. - До конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски, связанные с обсуждением оборонного бюджета США, в поправки которого включены предложения о санкциях против российского госдолга, этот риск делает текущий уровень курса неустойчивым".

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