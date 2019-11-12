Потепление в США привело к падению цен на природный газ на 5% - Julius Baer

Рост цен на природный газ в США оказался временным. В понедельник котировки упали более чем на 5% на фоне прогнозов более теплой погоды и сохранения растущего тренда добычи сырья, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Ранее холодные температуры на большей части Северной Америки вызвали всплеск спроса на природный газ и ралли на рынке. Такие связанные с погодой сильные колебания котировок являются нормой в это время года.

Высокая динамика производства сырья усилила давление на цены, тогда как Bloomberg сообщил о высоких объемах трубопроводных поставок через ключевые хабы в последние дни, указывает Норберт Рюкер. Тем временем, в хранилищах скопилось достаточно топлива для того, чтобы выдержать всплеск спроса для отопления, а риски со стороны предложения выглядят низкими. На рынке доминируют "медвежьи" настроения, тогда как хедж-фонды и прочие подобные игроки сконцентрировали свои позиции на короткой стороне фьючерсного рынка".

"В отсутствие арктических холодов и при сохранении умеренного долгосрочного прогноза, мы не ожидаем дефицита предложения на рынке, - заключает эксперт Julius Baer. - Мы придерживаемся нейтрального взгляда на цены на природный газ в США. Холода приходят и уходят, а запасы остаются достаточно высокими, чтобы удовлетворить обычные пики спроса на топливо для отопления в зимний период. Низкие цены в США и прибыльность экспорта являются одними из факторов, почему мы ожидаем снижение цен в Европе".