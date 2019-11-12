Российский рынок акций в ожидании новых катализаторов роста - Альфа-банк

На этой неделе российский рынок акций, как и его зарубежные аналоги, будет ожидать новых катализаторов роста, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Смягчение монетарной политики продолжается, и мы ожидаем, что это найдет подтверждение в выступлениях Д. Пауэлла в среду. Торговый спор всегда может изменить настроение на рынках и всего один твит Дональда Трампа может вернуть аппетит инвесторов к риску", - отмечают аналитики инвестбанка.

Курс британского фунта сейчас укрепляется на новостях о том, что Найджел Фарадж пообещал не вести борьбу против консервативной партии Бориса Джонсона, чтобы избежать повторного референдума о членстве Британии в составе ЕС. Укрепление британского фунта должно ослабить давление на европейские рынки.

"В случае отсутствия каких-либо позитивных новостей по поводу торгового спора, которые несомненно вызовут рост акций сырьевого сектора (от сталелитейных до нефтегазовых компаний), инвесторы будут отдавать предпочтение защитным активам. Мы особенно выделяем компании энергетического сектора, в том числе, UPRO, MSNG, IRAO, HYDR, на фоне публикации результатов за 3К19 и объявления дивидендных выплат", - заключают эксперты Альфа-банка.