Рубль пока продолжит торги в диапазоне 63,50-64/USD - РФПИ

На внешних рынках затишье, поэтому и локальные участники активных действий не предпринимают. До налогового периода еще относительно далеко. В целом главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой не исключает, что рубль во вторник продолжит торговаться без явной направленности в прежнем диапазоне 63,50-64/USD, так как причин для его ослабления не видно.