Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Saudi Amarco остается одной из центральных тем для нефтяного рынка - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях в утренние часы вторника; контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,5/bbl, WTI - $57,1/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Amarco в ближайшее время останется одной из центральных тем для нефтяного рынка, которая, по мнению экспертов банка, может сохранить нефтяные котировки на комфортных уровнях до начала декабря.

"Риском для цен на нефть сегодня станет выступление Д. Трампа, посвященное экономической и торговой политике, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Выступление Трампа может добавить негатива по теме торговых противоречий между США и КНР, что способно ограничить аппетит к рисковым активам и негативно повлиять на динамику нефтяные котировок. Внимание сегодня также может привлечь локальная статистика: вечером Американский институт нефти (API) опубликует данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе".