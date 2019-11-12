Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года - "Нордеа Банк"

Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль умеренно укрепляется в утренние часы вторника, оставаясь ниже отметки 64 в паре с долларом и вблизи 70,4 в паре с евро. Внешний фон остается умеренно негативным, по-прежнему создавая определенные риски для рубля.

"Источником негатива остаются политические темы, в частности, риторика вокруг торговых переговоров, которая в последние дни была довольно напряженной, - отмечают эксперты "Нордеа Банка". - Ключевой риск для рубля на сегодняшний день связан с выступлением Трампа в 20:00 по Московскому времени, где могут прозвучать очередные заявления в отношении Китая. В остальном факторы, оказывающие в настоящее время влияние на рубль, остаются сбалансированными, не создавая существенных предпосылок для изменения курса рубля".