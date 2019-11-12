Рубль сохранит сильные позиции до конца года - Росбанк

Рубль сохранит сильные позиции до конца года (USD/RUB 63,5 на 4к'19) благодаря поддержке фундаментальных факторов, даже несмотря на легкую коррекцию на долговом рынке (доходности прибавили 3-4 бп вдоль кривой в понедельник), считают аналитики Росбанка. Более низкие выплаты по внешнему долгу до конца 2019 года позволят поддержать баланс валютной ликвидности.