Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Во вторник ожидается консолидация рынка ОФЗ вблизи текущих уровней; внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на инфляции и комментариях представителей ЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Неделя началась с коррекции на рынке ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 6,2% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,44% годовых, отыграв обратно снижение доходности длинных госбмаг за прошедшую неделю. "В целом, текущая коррекция выглядит вполне закономерной, несмотря на сохраняющийся потенциал смягчения денежно-кредитной политики: до ближайшего заседания остается месяц (13 декабря), в то время как ЦБ с небольшой долей вероятности снова пойдет на снижение ставки на 50 б.п. (наш базовый сценарий – снижение на 25 б.п.)", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

В текущей ситуации эксперт банка рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации, доходности которых несколько отстали от ОФЗ – кредитная премия индекса доходности Cbonds расширилась на текущий момент на 10 б.п.- до 100 б.п. Рекомендуется также обратить внимание на выпуски рейтинговой категории BBB/BB: КТЖФинанс 1 (доходность 7,34%), СИНХФ БО1P1 (7,45%), РОСНАНО БО2Р3 (7,51%), ДФФ БО1P-2 (7,99%).