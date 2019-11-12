Потенциал краткосрочной нисходящей коррекции на рынке акций полностью еще не реализован - ИК "Велес Капитал"

Во вторник утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона, а также близости технически важных отметок. Однако потенциал краткосрочной нисходящей коррекции полностью еще не реализован, поэтому снижение при поступлении негативных сигналов с легкостью возобновится, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На мировых площадках ждут выступления Д. Трампа и комментариев в отношении торгового вопроса между США и Китаем.