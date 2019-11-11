Негативный внешний фон способствовал продолжению коррекционного снижения рынка акций РФ в понедельник - Промсвязьбанк

В понедельник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, начатое в конце прошлой недели, чему способствовал негативный внешний фон, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, поводом к продажам служила ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на восстановление во второй половине дня и возвращение выше 62 долларов за баррель, ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял в пределах 0,3%.

Также "медведи" были поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленное движение без существенных изменений относительно уровней пятничного закрытия, то в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, вплотную подойдя к отметке 2960 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полиметалла, Газпрома и НЛМК, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Сургутнефтегаз и ОГК-2, прибавившие 4,4% и 3% соответственно.

"Отметим, что ухудшение настроений на внешних площадках стимулирует волну фиксации прибыли по длинным позициям, а также открытие спекулятивным коротких позиций в расчете на углубление коррекции. При этом, с технической точки зрения ближайшей сильной поддержкой для рынка является уровень 2840 пунктов по индексу МосБиржи, который ранее выступал историческим максимумом и дважды не пустил рынок выше", - заключает эксперт Промсвязьбанка.