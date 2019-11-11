Газпромбанк снизил рекомендацию для GDR ЛУКОЙЛа до "на уровне рынка" и оценку на 2%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) со $105 до $103 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "выше рынка" до "на уровне рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $99,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $94,4 за штуку.