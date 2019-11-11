Коррекция может продолжиться до 2900-2920 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций рискует остаться под давлением до закрытия регулярной сессии понедельника, поскольку на сырьевом рынке доминируют продавцы. Кроме того, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пока рано говорить о снятии перекупленности рынка, коррекция может продолжиться до 2900-2920 пунктов по индексу Мосбиржи.