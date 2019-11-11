По индексу Мосбиржи во вторник может сформироваться движение в диапазоне 2945-2985 пунктов - БКС

В начале недели российский рынок акций продолжает коррекционное движение, однако продажи носят умеренный характер. Понедельник индекс Мосбиржи может завершить в пределах 2950-2960 пунктов, а во вторник может сформироваться движение в диапазоне 2945-2985 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Динамику индекса Мосбиржи в понедельник предопределили назревшая техническая перекупленность и ухудшение внешнего фона, вызванное противоречивыми сообщениями со стороны торговых переговоров США и Китая и известиями об обострении протестов в Гонконге, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Оптимизм рынков, связанный с надеждами на скорое подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, стал более осторожным после заявлений президента США о том, что Вашингтон не готов отменить импортные пошлины на китайские товары даже в случае заключения первой части сделки. Тем не менее, инвесторы, уже привыкшие к вербальным "качелям" в торговом споре, судя по всему продолжают верить в то, что стороны достаточно сблизили свои позиции для того, чтобы через пару недель объявить о успешном первом шаге.

Правда, отмечает А. Бахтин, в плоскости политических отношений двух стран может снова остро встать проблема протестов в Гонконге. Там, по некоторым данным, против демонстрантов в выходные было применено оружие, произошли задержания протестующих.

Между тем стоимость нефти, несмотря на текущую коррекцию, остается выше психологического рубежа в $60 за баррель. Ценовая конъюнктура в нефти остается стабильной. Не исключено, что в ближайшее время она может получить вербальную поддержку со стороны представителей Саудовской Аравии, которым выгодны повышенные котировки "черного золота" на старте IPO госкомпании Saudi Aramco.

"Риск-аппетиты" на глобальном уровне остаются лабильными и чрезвычайно чуткими к новостному фону. Во вторник волатильность на рынках могут усилить заявления Дональда Трампа в ходе его традиционной речи в Экономическом клубе Нью-Йорка. Маловероятно, что американский лидер не затронет тему торговой сделки с Китаем. Из статистики завтрашнего дня стоит обратить внимание на ноябрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии.

"По нашим оценкам, первый торговый день недели индекс Мосбиржи может завершить в пределах 2950-2960 пунктов, во вторник может сформироваться движение в диапазоне 2945-2985 пунктов", - указывает специалист "БКС Премьер".