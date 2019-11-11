Коррекция акций может принять более серьезный оборот в случае резкого ухудшения настроений на мировых биржах - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника показали умеренное снижение, стремившись к поддержкам 2940 и 1455 пунктов соответственно. Коррекция может принять более серьезный оборот в случае резкого ухудшения настроений на мировых биржах, которые все еще держатся весьма уверенно, не теряя надежд на урегулирование торгового вопроса, отмечает в комментарии ИК "Велес Капитал" аналитик Елена Кожухова.