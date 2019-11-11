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11 ноября 2019 года 14:57
На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель - Sberbank Asset Management
На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent завершила неделю вблизи $62/барр., прибавив 1,3%. Нефтяные котировки также находятся под влиянием новостного фона о торговых переговорах США и Китая, так как в случае эскалации этого конфликта следует ожидать ухудшения перспектив для мирового экономического роста, что в свою очередь отразится на прогнозах спроса на энергоносители. "По сообщениям Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 7,2 млн барр. при ожиданиях их роста на 2,0 млн барр. Сырьевые товары показали нейтральную динамику. Цена на нефть выросла, и мы ожидаем, что на следующей неделе она будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель Brent", - прогнозирует Евгений Линчик.
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11 ноября 2019 года 18:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $59,24; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $57,2; ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт... читать дальше
.11 ноября 2019 года 13:53
Публичные фондовые рынки США превратились из механизма привлечения денежных средств в механизм их возврата - Julius Baer
Бум на рынке венчурного финансирования и инвестиций в стартапы стал одним из непреднамеренных последствий нулевых и отрицательных процентных ставок в мире, говорится в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. Данная ситуация несет в себе угрозу значительного... читать дальше
.11 ноября 2019 года 11:40
Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы снижаются более чем на 1% на фоне ослабления аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки... читать дальше
.11 ноября 2019 года 10:27
В ближайшей перспективе цены на нефть останутся в зоне 60-64 долл./барр. Brent, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Нефть продолжает оставаться в заложниках постоянно меняющихся новостей о ходе торговых переговоров между США и КНР. Так, в пятницу со стороны США... читать дальше
.11 ноября 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.11 ноября 2019 года 09:31
Нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать при приближении котировок к отметке $60 - Алор Брокер
При приближении котировок к уровню 60 долларов за баррель, который является сильной поддержкой, нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Снижение нефти вызвано исключительно ухудшением внешнего фона, чисто "нефтяные" новости пока позитивные,... читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
.08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
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