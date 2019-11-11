На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель - Sberbank Asset Management

На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent завершила неделю вблизи $62/барр., прибавив 1,3%. Нефтяные котировки также находятся под влиянием новостного фона о торговых переговорах США и Китая, так как в случае эскалации этого конфликта следует ожидать ухудшения перспектив для мирового экономического роста, что в свою очередь отразится на прогнозах спроса на энергоносители.

"По сообщениям Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 7,2 млн барр. при ожиданиях их роста на 2,0 млн барр. Сырьевые товары показали нейтральную динамику. Цена на нефть выросла, и мы ожидаем, что на следующей неделе она будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель Brent", - прогнозирует Евгений Линчик.