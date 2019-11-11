Акции ТГК-1 сохраняют потенциал для дальнейшего роста - ИК "Велес Капитал"

У акций ТГК-1 еще остается потенциал для роста, основной триггер - возможное будущее увеличение дивидендных выплат, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина.

"ТГК-1 представила МСФО отчетность за 9М19, и результаты превзошли наши ожидания, - отмечает эксперт ИК. - Рост EBITDA составил 36,7%, чистая прибыль прибавила 27,6% г/г. Основными драйверами стали рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и оптимизация производственных расходов".

Конференц-звонок проводиться не будет, ближайшие комментарии менеджмента можно будет услышать в декабре 2019 г. на ежегодном Дне энергетики ПАО Газпром.

"По итогам отчетности мы подтверждаем нашу целевую цену акции ТГК-1 0,027 руб. и рекомендацию ПОКУПАТЬ. Отчетность за 9 месяцев дает основания ожидать сильных результатов за год. Мы считаем, что у акций ТГК-1 еще остается потенциал для роста, основной триггер - возможное будущее увеличение дивидендных выплат", - заключает Алексей Адонин.