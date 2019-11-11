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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль приближается к отметке 64 руб./$ и в условиях умеренного негатива останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
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11 ноября 2019 года 12:55
Рубль приближается к отметке 64 руб./$ и в условиях умеренного негатива останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль постепенно приближается к отметке 64 руб./$, начав неделю на 63,9 руб./$, и в условиях умеренного негатива будет оставаться вблизи текущих уровней, если не найдет поводов для закрепления в диапазоне 64-64,5 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". С пятницы начались покупки валюты в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме - суммарный дневной объем операций, с учетом докупок ЦБ РФ, в ноябре на 18% больше октябрьского уровня, что, по мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", наравне с плановым увеличением объемов погашения внешнего долга будет оказывать повышенное давление на курс национальной валюты.
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11 ноября 2019 года 18:19
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Walgreens Boots Alliance, Inc.: покупка от текущих уровней: $59,24; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $57,2; ожидаемая доходность: +7,2%; временной горизонт... читать дальше
.11 ноября 2019 года 14:57
На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель - Sberbank Asset Management
На текущей неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне $60,0-63,5 за баррель, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent завершила неделю вблизи $62/барр., прибавив 1,3%. Нефтяные котировки также находятся под... читать дальше
.11 ноября 2019 года 13:53
Публичные фондовые рынки США превратились из механизма привлечения денежных средств в механизм их возврата - Julius Baer
Бум на рынке венчурного финансирования и инвестиций в стартапы стал одним из непреднамеренных последствий нулевых и отрицательных процентных ставок в мире, говорится в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. Данная ситуация несет в себе угрозу значительного... читать дальше
.11 ноября 2019 года 11:40
Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки вряд ли смогут закрепиться значимо выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы снижаются более чем на 1% на фоне ослабления аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки... читать дальше
.11 ноября 2019 года 10:27
В ближайшей перспективе цены на нефть останутся в зоне 60-64 долл./барр. Brent, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Нефть продолжает оставаться в заложниках постоянно меняющихся новостей о ходе торговых переговоров между США и КНР. Так, в пятницу со стороны США... читать дальше
.11 ноября 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.11 ноября 2019 года 09:31
Нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать при приближении котировок к отметке $60 - Алор Брокер
При приближении котировок к уровню 60 долларов за баррель, который является сильной поддержкой, нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать, говорится в комментарии Алор Брокер. Снижение нефти вызвано исключительно ухудшением внешнего фона, чисто "нефтяные" новости пока позитивные,... читать дальше
.08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
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