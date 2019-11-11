Отчетность "Московской биржи" за 3К19 по МСФО умеренно негативна для акций биржи - Альфа-банк

Отчетность "Московской биржи" за 3К19 по МСФО умеренно негативна для акций биржи, так как ожидания по прибыли технически были выполнены, но ее качество оказалось низким, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Московская биржа" в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 3К19 по МСФО. EBITDA и чистая прибыль соответствуют оценке Альфа-банка и консенсус-прогнозу рынка.

"Негативный сюрприз преподнес комиссионный доход – он вырос всего на 8% г/г за квартал, оказавшись на 2% ниже как нашей оценки, так и консенсус-прогноза рынка. Благодаря позитивному сюрпризу в части чистого процентного дохода (он превысил прогнозы на 4-5%), в основном на фоне переоценкой портфеля ценных бумаг, биржа выполнила ожидания рынка по прибыли", - отмечают аналитики.

"Мы считаем отчетность умеренно негативной для акций биржи: хотя ожидания по прибыли технически были выполнены, ее качество, на наш взгляд, оказалось низким. Акции выросли на 11% с середины октября на фоне снятия риска исключения их из расчетной базы индекса MSCI. В дальнейшем инвесторы, скорее всего, сосредоточат свое внимание на динамике операционных показателей биржи. Мы считаем, что акции биржи оценены справедливо по коэффициенту 2020П P/E на уровне 10,8x и дивидендной доходности 7,8%", - указывают в Альфа-банке.