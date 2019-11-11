Финансовые результаты Сбербанка за октябрь и 10М19 по РСБУ должны оказать поддержку его акциям - Альфа-банк

Финансовые результаты Сбербанка (ВЫШЕ РЫНКА) за октябрь и 10М19 по РСБУ, опубликованные в минувшую пятницу, должны оказать поддержку его акциям, говорится в обзоре Альфа-банка.

Чистая прибыль в октябре выросла на 2% г/г при ROE 20,6%. Чистый процентный доход продолжил улучшаться на фоне снижения стоимости фондирования, тогда как снижение процентных ставок стимулировало спрос на корпоративные кредиты, указывает аналитик инвестбанка Евгений Кипнис. Стоимость риска за 10М19 оказалась ниже годового прогноза менеджмента (11,1%).

"Мы считаем, что показатели должны оказать поддержку акциям Сбербанка. - отмечает аналитик Альфа-банка. - День аналитика, который Сбербанк проведет 11 декабря, – следующий катализатор роста акций: на этом мероприятии Сбербанк представит свой прогноз на 2020 г. В более долгосрочной перспективе мы видим весьма ограниченный потенциал роста основного банковского бизнеса".

Планы Сбербанка по использованию капитала, включающие в том числе возможное увеличение дивидендов акционерам, вероятно, в дальнейшем станут главным внутренним драйвером роста акций, полагает эксперт Альфа-банка. Низкие оценки стоимости – 1,1x P/BV 2020П и дивидендная доходность 8-9% (оба показателя находятся ниже исторических уровней) – должны оказать поддержку акциям Сбербанка в краткосрочной перспективе.