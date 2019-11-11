Среднесрочно курс рубля способен и далее торговаться в диапазоне 63-65/USD - РФПИ

В целом среднесрочно курс рубля способен и далее торговаться в диапазоне 63-65/USD, который выглядит равновесным для текущих фундаментальных показателей РФ и рыночных индикаторов, отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Что касается понедельника, то из-за выходного в США ликвидность может несколько снизиться, и рубль, вероятно, останется вблизи 64/USD.