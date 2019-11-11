Вероятна консолидация пары USD/RUB вблизи текущих уровней - Росбанк

Предстоящая неделя обещает быть спокойной ввиду сокращённой недели в США (в понедельник выходной), а также отсутствия ключевых публикаций. На этом фоне динамика курса рубля будет по большей части зависеть от политических новостей, считают аналитики Росбанка. По их мнению, вероятна консолидация пары USD/RUB вблизи текущих уровней в диапазоне 63,5-64.