Диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

Диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему сохраняет актуальность – пара доллар/рубль проводит в нем большую часть времени с середины октября, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы пока по-прежнему не видим. - указывает эксперт. - Внешний фон на данный момент считаем скорее нейтральным для рубля".

Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последнюю неделю держится в диапазоне 1640-1650 пунктов, цены на нефть также не демонстрируют высокой волатильности. "Из внутренних факторов вновь напомним, что, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ, и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон 63,50-64 руб./долл.". - комментирует Михаил Поддубский.