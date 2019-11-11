В ближайшей перспективе цены на нефть останутся в зоне 60-64 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

В ближайшей перспективе цены на нефть останутся в зоне 60-64 долл./барр. Brent, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

"Нефть продолжает оставаться в заложниках постоянно меняющихся новостей о ходе торговых переговоров между США и КНР. Так, в пятницу со стороны США прошли комментарии, что речи об отмене пошлин не шло, хотя китайская сторона заявляла обратное. Это привело к распродаже нефти, котировки опускались ниже 61 долл./барр. Brent, но закрепиться на этом уровне не удалось. На утро понедельника нефть по-прежнему торгуется около 62 долл./барр. Мы полагаем, что пока она останется в зоне 60-64 долл./барр.", - отмечает эксперт банка.