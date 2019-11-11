Рынок акций РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции - ИК "Велес Капитал"

Фондовый рынок РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, в первой половине торгов понедельника российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под понижательным давлением ввиду ухудшения мировых настроений.

"Дров в огонь коррекции теперь добавляют события в Гонконге. Понедельник в целом будет спокойным на события днем, а на неделе инвесторы, помимо экономических данных и торгового вопроса, обратят повышенное внимание на выступления главы ФРС и президента США. Рынок РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции, что создает для "быков" дополнительные риски", - полагает Елена Кожухова.