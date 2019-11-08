Инвестируя в акции EM, лучше отдавать предпочтение регионам, а не секторам - эксперт MSCI по рынку акций EMEA

Динамика котировок акций EM в большей степени зависит от того, к какой стране эти бумаги принадлежат, чем от того, к какому сектору или стилю инвестирования они относятся, считает глава аналитического отдела MSCI по рынку акций EMEA Жан-Морис Лядюр.

Как говорится в блоге эксперта, инвестируя в акции развивающихся рынков (EM), лучше отдавать предпочтение регионам, а не секторам.

"Динамика котировок акций EM из разных стран менее коррелирует друг с другом, чем у акций с развитых рынков. Более того, реакция акций EM из разных стран относительно одного и того же события может оказаться очень разной", - считает аналитик. Таким образом, по его мнению, отдавая предпочтение страновому подходу при выборе акций EM, инвестор получает возможность более точно реализовать стратегию с учетом своих взглядов и предположений относительно определенных событий.

"С учетом высокой роли странового фактора при инвестировании, мы попытались оценить эффект от торговой войны между США и Китаем на EM. Так, китайский фондовый рынок практически полностью подвержен влиянию внутренних факторов: на их долю приходится более 90%. Южная Корея и Тайвань - это две страны, наиболее подверженные влиянию со стороны как Китая, так и США", - пишет Лядюр.

Эксперт отмечает, что торговая война между США и Китаем также оказывает влияние на курсы валют EM. Напрямую, если страна начинает обесценивание валюты, или косвенно, если торговая война вызывает экономический спад, который может изменить оценку нацвалюты. "В частности, слабость или сила доллара США исторически имели последствия для таких стран, как Тайвань, Россия и Бразилия", - пишет аналитик.

Так, например, по его оценкам, динамика индексов MSCI Russia и MSCI Brazil оказывается хуже динамики индекса MSCI Taiwan в случае укрепления доллара США относительно основных валют и наоборот.

Цены на нефть являются еще одним важным макроэкономическим фактором для стран EM. Развивающиеся страны имеют разную чувствительность к изменениям цен на нефть, в зависимости от того, является ли эта страна производителем сырья, например, Россия или Бразилия, или импортером - Китай, Индия или Тайвань.