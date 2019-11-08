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08 ноября 2019 года 17:15
Доходность российских акций по-прежнему чрезмерно высокая, рост котировок продолжится - Атон
Рост в российских акциях продолжится на фоне глобального понижения процентных ставок, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон". Как говорится в обзоре ИК, по расчетам ее экспертов, уменьшение безрисковой ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских публичных компаний в среднем на 15-20% в зависимости от их структуры капитала и распределения денежных потоков. "По этой причине, а также на фоне глобального возврата инвесторов в рискованные активы индекс РТС вырос на 38% с начала года, при этом мы считаем, что рост в российских акциях продолжится", - пишут аналитики. Кроме того, в обзоре отмечается, что доходность российских акций по-прежнему чрезмерно высокая. "По нашим прогнозам, ставки по банковским депозитам и доходность среднесрочных ОФЗ в 2020 году продолжат снижаться до уровня ниже 5,5-6,0%. Это сподвигнет инвесторов искать повышенную доходность в дивидендах. Какова чувствительность индекса РТС к дивидендной доходности: при текущем значении 1485 пунктов дивидендная доходность индекса на 2020 год составляет 7,2%, что немало по сравнению со средней дивидендной доходностью на других развивающихся рынках (3%) и других российских финансовых инструментов. Интерес инвесторов, делающих ставку на дивиденды, будет способствовать дальнейшей положительной переоценке российских акций. Если предположить, что скоро инвесторы будут рады и меньшей доходности, скажем в 6%, это означает, что рост индекса должен составить еще 20-25%, до 1700-1800 пунктов. При этом большинство российских "голубых фишек" предлагает доходность больше 7%", - пишут аналитики ИК. Эксперты подчеркивают, что российские акции с наибольшим весом в индексах предполагают большие дивиденды. "В индексе РТС 41 эмитент, почти все они платят дивиденды, и по 27 акциям дивидендная доходность выше 6%. Примечательно, что акции с наибольшим весом показывают лучшую динамику с начала года: отличные примеры - "Газпром" (MOEX: GAZP) (+74%), Сбербанк (MOEX: SBER) (+29%), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (+22%), "Норильский никель" (MOEX: GMKN) (+43%), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) (+23%) и "Роснефть" (MOEX: ROSN) (+6%). Все эти компании намереваются повысить объемы дивидендных выплат, и в ближайшие годы доходность по ним сохранится на высоком уровне. Мы ожидаем, что "тяжеловесы" индекса продолжат свой рост и в следующем году на фоне относительно невысокой оценки и благодаря дальнейшему снижению процентных ставок", - пишут они. Менее ликвидные акции, обещающие хорошие дивиденды, отставали от индекса РТС с начала 2019 года, обращают внимание аналитики. Однако, по их мнению, в следующем году эти бумаги могут появиться на радарах инвесторов. "Нам нравятся такие истории, как "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "РусГидро" (MOEX: HYDR), Globaltrans, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Башнефть" (MOEX: BANE)", - сообщается в обзоре. В то же время аналитики считают, что, несмотря на то, что дивидендная доходность акций ВТБ (MOEX: VTBR), "Магнита" (MOEX: MGNT) и "Татнефти" (MOEX: TATN), а также ряда компаний из секторов недвижимости и металлургии составляет от 9% до 11% и более, едва ли все эти эмитенты смогут долго удерживать дивидендные выплаты на столь высоком уровне, так как платят уже максимум от возможного, и через 1-2 года есть риск их снижения. "По нашим оценкам, некоторые компании будут ежегодно увеличивать дивиденды в ближайшие три года (в 2019-2021 годах). Накопленная дивидендная доходность многих "голубых фишек" за этот период может превысить 30% - благодаря росту как чистой прибыли, так и повышению коэффициента выплат. Так, Сбербанк намерен в 2020 году увеличить выплаты до 50% чистой прибыли за 2019 год. "Газпром" может выйти на 50%-ный уровень выплат в 2021 году. "ЛУКОЙЛ" также сообщил о пересмотре дивидендной политики: сократил объем выкупа акций с рынка и увеличил дивиденды. "Роснефть" и МТС, вероятно, будут повышать объем дивидендов на фоне роста прибыли", - говорится в обзоре.
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