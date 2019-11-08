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08 ноября 2019 года 15:31
Внешнеторговый оптимизм поддерживает сырьевой сектор - Julius Baer
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай обсуждают отмену внешнеторговых тарифов в рамках установившегося перемирия, застали сырьевые рынки врасплох. Циклические товары, такие как сырая нефть и промышленные металлы, подорожали, в то время как золото и серебро упали в цене. "Помимо улучшения рыночных настроений мы ожидаем ограниченное влияние новостного фона на сырьевой сектор, поскольку глобальный рост все еще остается слабым", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. Большую часть этого года на товарных рынках преобладал пессимизм. Беспокойство по поводу глобального роста и внешнеторговая напряженность между США и Китаем были главными темами для игроков, что сказывалось на настроениях и оказывало давление на цены. Сообщения о том, что США и Китай обсуждают отмену тарифов, привели к закрытию коротких позиций спекулянтов и росту котировок таких товаров, как сырая нефть и промышленные металлы на 0,4-1,4%. Между тем золото и серебро отреагировали гораздо сильнее, поскольку трейдеры начали закрывать длинные позиции: цены упали на 1,5% и 3% соответственно. "Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, мы ожидаем ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары. По нашим оценкам, большинство товарных рынков все еще имеют достаточно высокий объем предложения и вряд ли будут испытывать дефицит. Таким образом, потенциал роста нефти и промышленных металлов должен быть сдержанным, что оправдывает сохранение нейтрального взгляда на них. В то же время мы видим ограниченные риски падения котировок золота и серебра, учитывая все еще нестабильный рост мировой экономики, что определяет наш конструктивный взгляд на драгметаллы. Кроме того, несмотря на сегодняшний оптимизм мы не исключаем новой эскалации внешнеторговой напряженности", - указывает специалист Julius Baer.
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08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
.08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
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.08 ноября 2019 года 10:55
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.08 ноября 2019 года 10:23
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.08 ноября 2019 года 10:14
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.08 ноября 2019 года 09:40
Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
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.07 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для... читать дальше
.07 ноября 2019 года 10:28
Нефть остается в зоне 60-64 долл./барр., хотя статистика и новостной фон складываются в сторону ее снижения, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Так, Минэнерго США, вопреки ожиданиям, показало рост в запасах сырой нефти на 7,9 млн барр.. Загрузка НПЗ упала до... читать дальше
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