Внешнеторговый оптимизм поддерживает сырьевой сектор - Julius Baer

Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer.

Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай обсуждают отмену внешнеторговых тарифов в рамках установившегося перемирия, застали сырьевые рынки врасплох. Циклические товары, такие как сырая нефть и промышленные металлы, подорожали, в то время как золото и серебро упали в цене. "Помимо улучшения рыночных настроений мы ожидаем ограниченное влияние новостного фона на сырьевой сектор, поскольку глобальный рост все еще остается слабым", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Большую часть этого года на товарных рынках преобладал пессимизм. Беспокойство по поводу глобального роста и внешнеторговая напряженность между США и Китаем были главными темами для игроков, что сказывалось на настроениях и оказывало давление на цены. Сообщения о том, что США и Китай обсуждают отмену тарифов, привели к закрытию коротких позиций спекулянтов и росту котировок таких товаров, как сырая нефть и промышленные металлы на 0,4-1,4%. Между тем золото и серебро отреагировали гораздо сильнее, поскольку трейдеры начали закрывать длинные позиции: цены упали на 1,5% и 3% соответственно.

"Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, мы ожидаем ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары. По нашим оценкам, большинство товарных рынков все еще имеют достаточно высокий объем предложения и вряд ли будут испытывать дефицит. Таким образом, потенциал роста нефти и промышленных металлов должен быть сдержанным, что оправдывает сохранение нейтрального взгляда на них. В то же время мы видим ограниченные риски падения котировок золота и серебра, учитывая все еще нестабильный рост мировой экономики, что определяет наш конструктивный взгляд на драгметаллы. Кроме того, несмотря на сегодняшний оптимизм мы не исключаем новой эскалации внешнеторговой напряженности", - указывает специалист Julius Baer.