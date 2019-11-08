Коррекция на рынке акций может получить продолжение, но многое будет зависеть от внешних сигналов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга отступили от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3000 пунктов. Перекупленность рынка высока, в связи с чем коррекция вполне может получить продолжение, отмечает в комментарии ИК "Велес Капитал" аналитик Елена Кожухова. Многое, однако, будет зависеть от внешних сигналов, а сильного пессимизма за рубежом на данный момент не наблюдается.