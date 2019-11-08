.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 ноября 2019 года 14:46
Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 8 ноября, российский фондовый рынок немного корректируется после активного роста в четверг, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, а РТС - на 0,8%. Азиатские рынки завершили день, а европейские торгуются с аналогичной динамикой: инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, вызванного оптимизмом в отношении торговых переговоров США с Китаем. Тот факт, что представители администрации Д.Трампа подтвердили, что Вашингтон изучает возможность снижения или даже отмены импортных пошлин на китайские товары, как один из элементов подписания промежуточной сделки, заметно подбодрил инвесторов в четверг. "Макроэкономическая статистика сегодня тоже радует, - отмечает София Кирсанова. - Объем экспорта и импорта в Китае в октябре хоть и снизился, но гораздо меньше ожиданий аналитиков. Все это дает основания полагать, что влияние американских пошлин на китайскую экономику оказалось не таким губительным, как опасались участники рынков. Но, тем не менее, радоваться пока рано, а потому инвесторы все еще осторожны в покупках. Это заметно и по притокам: так, по данным EPFR, на прошлой неделе притоки в фонды, ориентированные на Россию, усилились на всеобщем усилении аппетита к риску, но незначительно: в фонды акций пришло $50 млн после $20 млн неделей ранее". В фонды облигаций притоки по-прежнему больше: $70 млн на прошлой неделе после $80 на позапрошлой. Однако очевидно, что по мере появления большего числа деталей касательно торгового соглашения США с Китаем и/или улучшения макростатистики инвесторы будут становиться активнее в покупках, и притоки в рисковые активы, включая российские, усилятся, полагает эксперт УК "Райффайзен Капитал".
.
08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
.08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:55
Brent продолжает оставаться в «заложниках» у новостей по торговле: в четверг котировки пытались подняться к уровню в 63 долл./барр. на сообщениях о планах обоюдной поэтапной отмены таможенных пошлин, введенных США и КНР, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:23
Котировки нефти находятся на весьма высоких уровнях и вполне готовы к возобновлению роста после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в пятницу снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1%. Цены на нефть Brent расположены выше 62... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:14
В четверг нефтяные котировки восстановили утраченные днем ранее позиции после позитивных новостей в СМИ по поводу перспектив "первого этапа" торговой сделки США и Китая, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Представитель Министерства торговли Китая... читать дальше
.08 ноября 2019 года 09:40
Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.