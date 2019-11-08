Диапазон цен для Brent на предстоящую неделю составит $60,50-62,50 - PremEx

Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр.

Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы ждут более серьезные решения в переговорах между США и Китаем, чем устные договоренности. На рынок сырья должна прийти более веская причина для штурма $63,00. Помимо этого, в Ираке возобновились протесты рабочих нефтяной отрасли, что также может сказаться на отгрузках сырья и, соответственно, оказать влияние на его цену. Уровни для Brent на предстоящую неделю $60,50-62,50.