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08 ноября 2019 года 13:20
Газпромбанк подтвердил позитивный взгляд на акции ВТБ по итогам финотчета за III квартал
ВТБ превзошел ожидания рынка по чистой прибыли в 3К19 за счет низких отчислений в резервы и повышения операционной эффективности, говорится в обзоре Газпромбанка. Банк подкорректировал ожидания по марже и стоимости риска по итогам 2019 г., но целевой показатель чистой прибыли оставил на уровне 200 млрд руб., который может быть достигнут, скорее всего, только за счет единовременного эффекта от продажи доли в Теле2, что, как ожидает ВТБ, будет отражено в результатах 4К19. "Мы понизили ожидания по стоимости риска в нашей модели, что сбалансировалось более скромной оценкой чистого процентного дохода. Наш прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 г., без учета эффекта от продажи Теле2, сохранился прежним (183 млрд руб.). Целевая 12-месячная цена обыкновенных акций ВТБ остается на уровне 0,064 руб. с рейтингом «ЛУЧШЕ РЫНКА»", - отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. "В случае если на дивиденды за 2019 г. по всем долевым инструментам ВТБ будет направлено 50% прибыли по МСФО (наш базовый сценарий и официальный прогноз ВТБ), дивидендная доходность обыкновенных акций при нашем (официальном) прогнозе чистой прибыли может составить 8,7% (9,5%) против 7,7% у Сбербанка, - указывает эксперт Газпромбанка. - С учетом невысокой прозрачности дивидендной политики ВТБ и единовременных факторов формирования финансового результата, рынок, на наш взгляд, пока недооценивает дивидендный потенциал бумаги, однако этот фактор может быть отыгран в среднесрочной перспективе".
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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