На рынке ОФЗ царит неопределенность - Уралсиб

В целом на рынке ОФЗ царит неопределенность, нет четкого понимания относительно дальнейших шагов ЦБ в части денежно-кредитной политики: рынок пришел к пониманию, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки даже в среднесрочной перспективе крайне ограничен, говорится в обзоре Уралсиба.

ЦБ в опубликованном в четверг обзоре рисков финансовых рынков оценил, что доля средств нерезидентов в ОФЗ по итогам октября составила 31,4% против 29,8% в сентябре. По номиналу объем вложений вырос на 233 млрд руб. - это многолетний максимум. Также увеличилась активность нерезидентов в первичных размещениях, их доля оценивается в 37%, в сентябре же лишь 19%. Приток средств зарубежных инвесторов в первую очередь связан с реализовавшимся ожиданием снижения ключевой ставки в октябре сразу на 50 б.п., которое способствовало как снижению доходности вдоль всей кривой (порядка 40 б.п. за месяц), так и укреплению рубля, отмечает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.