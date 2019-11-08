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08 ноября 2019 года 12:06
На рынке ОФЗ царит неопределенность - Уралсиб
В целом на рынке ОФЗ царит неопределенность, нет четкого понимания относительно дальнейших шагов ЦБ в части денежно-кредитной политики: рынок пришел к пониманию, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки даже в среднесрочной перспективе крайне ограничен, говорится в обзоре Уралсиба. ЦБ в опубликованном в четверг обзоре рисков финансовых рынков оценил, что доля средств нерезидентов в ОФЗ по итогам октября составила 31,4% против 29,8% в сентябре. По номиналу объем вложений вырос на 233 млрд руб. - это многолетний максимум. Также увеличилась активность нерезидентов в первичных размещениях, их доля оценивается в 37%, в сентябре же лишь 19%. Приток средств зарубежных инвесторов в первую очередь связан с реализовавшимся ожиданием снижения ключевой ставки в октябре сразу на 50 б.п., которое способствовало как снижению доходности вдоль всей кривой (порядка 40 б.п. за месяц), так и укреплению рубля, отмечает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.
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08 ноября 2019 года 17:49
Волатильность долгосрочных облигаций остается повышенной, поскольку рынок переваривает противоречивые сигналы по поводу внешнеторговых вопросов, динамики делового цикла, а также политики центральных банков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer... читать дальше
.08 ноября 2019 года 15:31
Помимо растущего оптимизма по поводу дальнейшего прогресса в торговых переговорах, а также улучшения настроений на рынке, ожидается ограниченное фундаментальное влияние новостей на сырьевые товары, говорится в комментарии Julius Baer. Появившиеся в четверг новости о том, что США и Китай... читать дальше
.08 ноября 2019 года 13:52
Сырьевой рынок все так же зависим от геополитики, и единственное, что пока мешает ап-тренду, – выход данных о запасах в США, говорится в обзоре PremEx. По сообщению EIA, запасы показали рост на 7,9 млн барр. по сравнению с прогнозом - 1,5 млн барр. Эксперты PremEx также отмечают, что инвесторы... читать дальше
.08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:55
Brent продолжает оставаться в «заложниках» у новостей по торговле: в четверг котировки пытались подняться к уровню в 63 долл./барр. на сообщениях о планах обоюдной поэтапной отмены таможенных пошлин, введенных США и КНР, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:23
Котировки нефти находятся на весьма высоких уровнях и вполне готовы к возобновлению роста после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в пятницу снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1%. Цены на нефть Brent расположены выше 62... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:14
В четверг нефтяные котировки восстановили утраченные днем ранее позиции после позитивных новостей в СМИ по поводу перспектив "первого этапа" торговой сделки США и Китая, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Представитель Министерства торговли Китая... читать дальше
.08 ноября 2019 года 09:40
Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для... читать дальше
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