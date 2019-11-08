В краткосрочной перспективе рубль не выйдет из диапазона 63 - 64,50 за доллар - Оргбанк

На российском валютном рынке продолжает царить умеренный оптимизм, и в краткосрочной перспективе рубль не выйдет из диапазона 63 - 64,50, говорится в комментарии шеф-дилера Оргбанка по валютным операциям Александра Королёва.

"Столь радужное настроение исходит от благоприятного внешнего фона, - указывает эксперт Оргбанка. - Игроки уверовали в урегулирование торговых разногласий между США и Китаем. Да и нефтяные котировки радуют российских экспортеров. И, несмотря на увеличившийся объем покупки в рамках бюджетного правила, курс российской валюты по отношению к доллару удерживается в достаточно узком диапазоне. Насколько долго хватит этого запала, будет зависеть все от тех же внешних факторов, где изменения настроений может происходить достаточно быстро. Тем не менее, в краткосрочной перспективе рубль не выйдет из диапазона 63 - 64,50".