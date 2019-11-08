Рынок ОФЗ справедливо отражает ожидания смягчения денежно-кредитной политики - Промсвязьбанк

Рынок ОФЗ справедливо отражает ожидания смягчения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре Промсвязьбанка. На фоне исторических минимумов по доходности ОФЗ интересно смотрится покупка корпоративных бондов 1-2 эшелона срочностью 3 - 5 лет с премией 100 – 200 б.п. к ОФЗ, отмечает аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,34% годовых (-2 б.п.), гособлигации срочностью 1 и 2 года снизились в доходности на 8 б.п. – до 5,79% и 5,82% соответственно. Ключевым драйвером спроса на рублевые облигации остаются ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что регулятор видит потенциал для смягчения денежно кредитной политики, что усилило оптимизм инвесторов в рублевые облигации.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, инфляция в ближайшие 6 месяцев продолжит замедление, что будет выступать в пользу снижения ключевой ставки до 6,0% в первом полугодии 2020 г.