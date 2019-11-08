Brent остается в «заложниках» у новостей по торговым отношениям США и Китая - Промсвязьбанк

Brent продолжает оставаться в «заложниках» у новостей по торговле: в четверг котировки пытались подняться к уровню в 63 долл./барр. на сообщениях о планах обоюдной поэтапной отмены таможенных пошлин, введенных США и КНР, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

В пятницу котировки вернулись в середину диапазона 60-64 долл./барр., который, по мнению эксперта банка, остается актуальным в ближайшие дни, тяготея к его нижней границе в отсутствие сильных новостей. Определенной поддержкой, впрочем, может послужить статистика по импорту нефти Китаем, который за октябрь вырос на 11,5% г/г (10,7 млн барр./день), обновив исторический максимум.