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Главная / Аналитикам / Аналитика / Brent остается в «заложниках» у новостей по торговым отношениям США и Китая - Промсвязьбанк
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08 ноября 2019 года 10:55
Brent остается в «заложниках» у новостей по торговым отношениям США и Китая - Промсвязьбанк
Brent продолжает оставаться в «заложниках» у новостей по торговле: в четверг котировки пытались подняться к уровню в 63 долл./барр. на сообщениях о планах обоюдной поэтапной отмены таможенных пошлин, введенных США и КНР, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В пятницу котировки вернулись в середину диапазона 60-64 долл./барр., который, по мнению эксперта банка, остается актуальным в ближайшие дни, тяготея к его нижней границе в отсутствие сильных новостей. Определенной поддержкой, впрочем, может послужить статистика по импорту нефти Китаем, который за октябрь вырос на 11,5% г/г (10,7 млн барр./день), обновив исторический максимум.
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08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:23
Котировки нефти находятся на весьма высоких уровнях и вполне готовы к возобновлению роста после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в пятницу снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1%. Цены на нефть Brent расположены выше 62... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:14
В четверг нефтяные котировки восстановили утраченные днем ранее позиции после позитивных новостей в СМИ по поводу перспектив "первого этапа" торговой сделки США и Китая, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Представитель Министерства торговли Китая... читать дальше
.08 ноября 2019 года 09:40
Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для... читать дальше
.07 ноября 2019 года 10:28
Нефть остается в зоне 60-64 долл./барр., хотя статистика и новостной фон складываются в сторону ее снижения, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Так, Минэнерго США, вопреки ожиданиям, показало рост в запасах сырой нефти на 7,9 млн барр.. Загрузка НПЗ упала до... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:45
Фондовый рынок РФ выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Возможно, мы ее увидим сегодня. Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:30
Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно на фоне опасений о торговле с Китаем. Рынки акций Азии в нерешительности из-за вероятных задержек в торговом соглашении США-КНР. Нефть слабо дешевеет после падения днем ранее, цена Brent - ниже $61,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
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