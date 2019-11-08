Дальнейшее укрепление рубля до 62,5 за доллар выглядит логичным - БКС

Дальнейшее укрепление рубля к июльским минимумам на 62,5 выглядит логичным завершением движения, стартовавшего в начале сентября, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. Рост нефти на ожиданиях улучшений в мировой торговле оказывает российской валюте поддержку. Валюты EM демонстрируют разнонаправленную динамику. Большая часть снижается, отступая перед сильным долларом, несмотря на высокий аппетит к риску. Рубль, напротив, завершил предыдущую сессию в числе лидеров, вернувшись ниже уровня 63,6.

"Пара USD/RUB после резкого выкупа во вторник и в среду вновь провалилась под нижнюю границу консолидации 64,1-63,6, - отмечает Сергей Гайворонский. - Однако неопределенность сохраняется из-за сильных позиций доллара на мировом рынке, потому однозначно говорить о продолжении тренда на укрепление рубля пока говорить нельзя. Поддержку российской валюте сейчас оказывают интервенции на тему торговой сделки, рост нефти и спрос иностранных инвесторов на отечественные активы, как долгового, так и фондового рынка".